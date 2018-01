Seks unge vestjyder skal afhøres om ulovligt deling af sexvideo

RINGKØBING/SKJERN: To videooptagelser og et billede med to 15-årige, der har sex, er blevet delt af over 1000 unge over hele landet, blandt andet af seks unge mennesker fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

- De seks unge skal i de kommende dage afhøres af politiet, fortæller politikommissær Jørgen Blegrav Lauritsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han fortæller også, at de unge risikerer at få en sigtelse for distribution af børnepornografi på halsen. En sigtelse, der kan resultere i en straf på op til to års fængsel og en plettet straffeattest i de kommende ti år.

Video af de to unge, der frivilligt har sex, blev optaget i Nordsjælland i maj 2015 og er siden blev delt flittigt over Messenger indtil efteråret 2017. Da meldte Facebook delingerne til amerikansk politi, der kontakter kollegerne i Danmark. Sagen, der har fået navnet Umbrella, er bl.a. efterforsket hos Nordsjællands Politi og Nationalt Cyber Crime Center.

Over 1000 unge født mellem 1996 og 2000 fordelt på samtlige af landets politikredse med undtagelse af Bornholm skal nu afhøres i sagen. Hos Midt- og Vestjyllands Politi drejer det sig om 62 unge i alt, heraf altså seks fra Ringkøbing-Skjern Kommune.