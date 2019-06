Seks ulvehvalpe er kommet til verden

VESTJYLLAND/ULFBORG: Et vildtkamera har filmet mindst seks nye ulvehvalpe, der er kommet til verden nær Ulfborg. Ungerne er halvt danske og halvt tyske, da de er afkom efter et nyt ulvepar, hvor hunnen er født i Danmark, mens hannen er født i Tyskland.

De seks ulvehvalp blev filmet søndag 23. juni, og Miljøstyrelsen mener, at de er omkring halvanden måned gamle.

Miljøstyrelsen anbefaler, at man ikke går ud og leder aktivt efter ulvehvalpene. De små hvalpe er endnu ret immobile og er derfor stadig meget sårbare over for forstyrrelser.