Seks sommerhuse ryddet for indbo

BORK: Der var været en livlig aktivitet på Træskoen i Hemmet i denne uge. Ikke færre end seks fritidshuse har haft besøg af indbrudstyve, der er gået grundigt til værks.

Tyvene har nærmest tømt husene for indbo. Der blandt andet stjålet sofaer og sovesofaer, fjernsyn, stole, spisebord, dyner, sofaborde, en skænk, et komfur, kogeplader, gryder, sengetøj, et køle-fryseskab, kaffemaskine og en foodprocessor, ligesom tyvene har været i udhuse, hvor der nu mangler en brændekløver, en påhængsmotor, en højtryksrense og en buskrydder.

Indbruddene er sket i tiden fra 18. til 21. december. Politiet har sikret et koben fra et af gerningsstederne og arbejder på at sikre spor fra det.