Seks indbrud på en nat

SKJERN/TARM: En eller flere tyveknægte var på jagt efter værdier i Skjern og Tarm natten til onsdag. Politiet har modtaget seks anmeldelser om indbrud, hvoraf det ene blev ved forsøget. Det var hos Landinspektør Vest på Holger Danskes Plads i Skjern, hvor tyven uden held forsøgte at bryde en dør op med et koben. Til gengæld lykkedes det tyven at komme ind hos Hårstudiet i Østergade i Skjern via en bagdør. Her stjal han 150 kroner. Også Kirkens Korshær i Skjern fik brudt en bagdør op og mistede et kontantbeløb. Bagdøren var også vejen ind hos Tandlægerne Obling i Bredgade, der ligeledes mistede kontanter. Lægehuset i Kirkegade i Tarm er med på listen over indbrudsramte, men her blev der ikke stjålet noget, hvilket der heller ikke gjorde på Mejeriet i Tarm, der fik et vindue brudt op.