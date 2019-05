Ringkøbing-Skjern: Friluftsrådet har atter fælder dom over faciliteterne og forholdene på de danske badestrande og har i år uddelt 217 blå flag til de strande og lystbådehavne, der lever op til kravene.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det i år blevet til seks blå flag der - som sædvanligt - går til strandene i Hvide Sande, Nørre Lyngvig, Søndervig, Sidselbjerg og Vedersø Klit samt stranden ved Sorte Bakker i Ringkøbing.

For at modtage flaget skal stranden leve op til følgende krav:



Rent badevand

Livrednings- og førstehjælpsudstyr samt livreddere enkelte steder

Nødtelefon på eller i nærheden af stranden eller dækning så mobiler kan bruges som nødtelefon

Natur- og miljøformidlingsaktiviteter

Information om miljøforhold og naturområder

Toiletfaciliteter

Affaldsfaciliteter samt affaldssortering

Informationstavle

Flaget uddeles efter disse kriterier, når en kommune har indsendt ansøgninger. Det gør de fleste kystkommuner i landet, men ikke Thisted, Jammerbugt eller Hjørring kommuner. De droppede for nogle år siden at tilslutte sig ordningen, blandt andet fordi det ikke er tilladt for hunde at bade på blå flag-mærkede stande.