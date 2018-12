Sejrsglæde: Skjern hungrede efter sejr

Nordmanden understreger vigtigheden af, at Skjern får sat en sejrsstime sammen inden jul, når tre tophold venter. For nu når Champions League-kampene er sat på pause, til gruppespillet bliver genoptaget efter jul, er der bedre muligheder for at være tiptop til kampene mod BSV, TTH og Aalborg.

- Jeg fik i duelspillet nogle gode chancer og kunne komme på mål at skyde. Jeg brændte også en del, men der var god timing, for jeg kunne komme i fart og gå på mål, siger Eivind Tangen.

- Vi steppede up. Vi havde hungret efter en sejr i lang tid. Det var ikke en nem udebane at spille på, og vi viste, hvad vi gerne vil stå for: aggressivt forsvarsspil, kontraløb og angreb med fart og power. Vi viste karakter, siger stregspilleren.

Udesejren mod Mors-Thy Håndbold faldt efter et hårdt program i Champions League og et klart nederlag søndag mod den vel nok største favorit til at vinde Champions League, PSG. Stregspiller Christoffer Cichosz roser Skjern-mandskabet for at mobilisere kræfter og energi onsdag.

Nykøbing: Syv nederlag, to uafgjorte og en sejr. Sådan lød statistikken for Skjern Håndbold i de sidste 10 kampe i ligaen og Champions League. Onsdag gjorde de danske mestre så deres til at rette op på de pointmæssige problemer, da de vandt med syv mål i Nykøbings "Bette Balkan".

Sjældent med så mange mål

Frem mod topkampene kan Skjern-holdet glæde sig over, at de onsdag viste en bedre målform end i de seneste kampe. For da man mod Mors-Thy nettede 33 gange, var det blot anden gang i 10 kampe, at holdet rundede 30 kasser. Eivind Tangen havde gerne set, at holdets måltotal noget oftere havde været på den gode side af 30, men glæder sig over, at målene kom onsdag.

- Vi ramte bare dagen bedre. Vi har ikke haft så mange kampe i år, hvor bagspillerne har scoret mange mål, og det har været et problem. Vi har været afhængige af, at Anders (Eggert red.) scorede mange på straffe, og at strengene scorede meget. Mod Mors-Thy havde vi lidt af det hele, og så blev det godt, siger Eivind Tangen.

Skjern kravler med udebanesejren op som nummer syv i herreligaen. Med 11 runder igen af grundspillet har Skjern fem point op til fjerdepladsen, som indløser et point med over i slutspillet. Grundspillets nummer fem til otte kommer begynder slutspillet uden point.