Bork: Det er langt fra sikkert, at gæsterne på Bork Festival, vil skrive under på, at der ikke findes dårligt vejr, men kun forkert påklædning.

Festivalen blev onsdag eftermiddag taget med shortsene nede, da et pludseligt uvejr skyllede ind over festivalpladsen med regn og rusk. Det er blot det seneste af en række skybrud i løbet af den udstadige sommer anno 2019, men den faldt enormt uheldigt i Bork, da festivalen netop skulle til at åbne.

- Vi håber, det er ovre nu - det klarer op derude, men det kom lige pludseligt, siger Bork Festivals presseansvarlig Arne Enggaard Poulsen.