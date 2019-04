Se video: Skjern Vindmølle kører for første gang i mange år

Tirsdag formiddag blev møllen startet op - og den kører som smurt. Nu skal et møllelaug uddannes til at køre med den.

Det eneste, der lige skulle justeres lidt til, var bremsen, men det er med den, som det er med meget andet. Det skal lige i gang, for når det har stået stille i så mange år, så kommer det til at gå lidt trægt.

Og det var ventet med spænding, for hvis ikke tingene er lavet korrekt, kommer der kontant afregning i form af en mølle, der går i stykker. Museets driftsleder, Benny Madsen, fortæller, at der var en professionel møllebygger på, der sagde god for, at nu kunne der gives slip.

SKJERN: I omkring 15 år har den stået stille, men tirsdag formiddag ved 10-tiden blev Skjern Vindmølle startet op efter at have været i gennem en længere restaureringsproces.

Etablere møllelaug

Møllen holder åbent hus i påsken, men den kommer ikke til at køre der. Benny Madsen er nemlig den eneste, der kan køre med den.

- Vi skal have opbygget et møllelaug, hvor frivillige lærer skal lære at køre med den. Man kan lynhurtigt ødelægge noget, hvis ikke man gør det rigtigt, fortæller Benny Madsen, der i restaureringsprocessen har tilegnet sig de gamle møllerfærdigheder.

Møllen er mekanisk i ordets bedste forstand. Hvor man på moderne møller blot kan trykke på en knap og sætte dem i stå, kræver det fingerspidsfornemmelse med en mølle, der er totalt blottet for automatik - og i værste fald kan det komme til at koste dyrt.

Kværnstenene fungerer nærmest som svinghjul, og der skal en langsom opbremsning til. Det betyder, at mølleren skal lukke klapperne op, så vinden kan komme igennem, hvorefter farten kommer ned. Når hastigheden er sænket nok, kan bremsen aktiveres.

Skjern Vindmølle er fra 1872 og stod oprindeligt i Albæk. Senere blev den flyttet ind til Skjern, hvor den stod på det, der nu er Holger Danskes Plads. Dog skød bygningerne op og tog vinden, så den blev under 1. Verdenskrig flyttet til den daværende udkant af Skjern på Marupvej. Skjern-Egvad Museum overtog den i 1987. For nogle år siden gav en anonym donor en halv million kroner, som skulle bruges til at sætte den i stand og gøre den driftklar igen.