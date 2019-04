Se video: Nu kan de gå på vandet i Rækker Mølle

Sammen med en allerede bygget terrasse med halvtag og nye fliser på bredden skal den nye bro sørge for, at søen går fra at være et skønmaleri til at blive et aktivt samlingspunkt for Rækker Mølle. For nu er mulighederne for at bade, grille, tage en kop kaffe eller smutte i en kano langt bedre end før.

I Rækker Mølle arbejder man på at forny byen. Derfor har man blandt andet holdt fem borgermøder.Det er herfra, at idéen til at bygge 115 kvadratmeter søterrasse og 85 badebro ved Rækker Mølle Sø er opstået. Byggeriet koster 1,1 millioner kroner. Pengene er kommet fra flere steder: lokale sponsorer, fra statens LAG-midler, fra kommunens ildsjælepulje, fra den nationale fond Friluftsrådet og fra en lokal privatperson, der ønsker at være anonym. Rækker Mølle Foreningsråd står som tovholdere på projektet.

Om folk hopper på et surfbræt for at dyrke stand up paddle, selv kaster sig ud i en svømmetur eller bare vil sidde på bredden at spise, er lige godt for ham. Bare stedet nu udvikler sig til et sted med fælles liv.

For terrassen har allerede været brugt af alt fra mennesker, der vil grille, til en motorcykelklub på tur. Med en ny bro tror Ejnar Tylvad på, søen for alvor kan blive et knudepunkt for sommerhygge og vandsport.

Udstyret med værktøj og en tømmerflåde gik Ejnar Tylvad sammen med to håndfulde frivillige i gang med at bygge broen. Aluminium og Jatoba-træ skal sørge for, broen holder i mindst 30 år. Lidt kortere tid skulle der gerne gå, inden søen suger folk til sig.

Bro skal bane vej for millionsøgning

Projektet med broen, søterrassen og de bedre badeforhold løber i alt op i 1,1 millioner kroner. Pengene er i samlet ind, så søprojektet når tørskoet i land. Næste skridt bliver at rejse penge til at renovere den tidligere købmand, der ligger få meter fra bredden.

8,2 millioner kroner bliver prisen for at bygge købmandsgården om til oplevelseslejligheder, et kurbad og saltstenssauna, samtidig med facaden skal renoveres. At projektet med broen nu er færdigt, er et vigtigt skridt, når man skal søge fondsmidler til at bygge købmandsgården om, mener Ejnar Tylvad.

- Vi har med vilje ventet lidt med at sende den endelige ansøgning til Realdania. Vi ville gerne vise over for dem og andre fonde, at vi er i stand til at skabe noget. For vi synes også, at broprojektet understøtter det andet. Der er offentlig adgang til søen, så alle gæster i lejlighederne vil også kunne bruge området her, siger projektlederen.

Hvis alt går vel, tror han på, at købmanden er blevet til lejligheder om to år.