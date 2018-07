Se tordenvejret med webcam

I toppen af Nr. Lyngvig Fyr sidder et webcam, der sender live

SØNDERVIG: Netop nu ruller mørke skyder ind over Vestkysten ved Søndervig. Hvis man er der selv, er det en imponerende oplevelse, men selvom man sidder hjemme i stuen og venter på lidt regnvejr, kan man godt følge med i de tunge skyers vandring hen over himlen.

Ringkøbing-Skjern Museum og den lokale feriehusudlejer Esmark Feriehusudlejning har nemlig et webcam, der sidder i toppen af Nr. Lyngvig Fyr.

www.esmark.dk/webcam. hedder webadressen, som man kan klikke ind på for at følge vejrsituationen, der ved stranden lyder på regn med mulighed for torden og lyn samt temperaturer, der falder fra omkring de 30 grader til omkring 20 i løbet af aftenen.