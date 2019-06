Se teknik- og miljøudvalgets spareforslag

Teknik- og miljø skal samlet set finde besparelser på 5,9 millioner kroner i 2020. De tre følgende år skal udvalget i alt finde besparelser på godt 17 millioner kroner årligt.

Fem udvalgte spareforslag:

Lukning af kommunale legepladser, hvoraf der findes syv fordelt på centerbyerne samt ved Lyngvig Fyr. De ligger alle i offentlige anlæg og parker, og benyttes i høj grad af for eksempel dagplejere og familier. I stedet skal der åbnes op for alle institutioners legepladser, så de kan benyttes uden for institutionernes åbningstid.

En sænkning af plejeniveuaet i parker og grønne områder i centerbyer og større landsbyer. Konsekvenserne vil være, at anlæggene får et mere vildt, skovagtigt og uplejet udseende. Eventuelt vil der kunne laves frivillige aftaler med byernes udviklingsfora om etablering af grønne bander, der tager sig af parkernes pleje og pasning.

Nedlæggelse af springvand, der findes i alle hovedbyer. Springvandene er vedligeholdelseskrævende på grund af mekanikken, og lækager har givet stort vandspild. Springvandene kan nedlægges i takt med, at der opstår vedligeholdelsesudgifter.

Græsslåning langs cykelstier reduceres, så kommunen tillader, at der gror græs ind over stien. Dog fastholdes en minimumsbredde på en meter ved enkeltrettede stier og 1,5 meter ved dobbeltrettede stier. Arealer indtil skel klippes ikke fremover, med mindre der er et oversigtsareal.

Imdekommenhedspuljen reduceres. Puljen dækker en række pludselig opståede og typisk mindre ting ude hos borgerne. I de seneste tre år er der også afholdt udgifter til affaldshåndtering ved festivaller, arrangementer med videre. Denne service vil kunne skæres ned, så kommunen ikke fremover støtter affaldshåndetring ved arrangementer.