Se social- og sundhedsudvalgets spareforslag

Kommunale besparelser - Sundhed og Omsorg., Handicap & Psykiatri

Social- og sundhedsudvalget skal samlet set finde besparelser for 12 millioner kroner i 2020. Året efter skal der spares 33 millioner i 2021 og 39 millioner i 2022 og 2023.

Fem udvalgte spareforslag:

Lukning af et mindre ældrecenter, lukning af Holmehusene 28 og reduktion i antallet af skærmede plejeboliger. Udvalget vil afvente en analyse over boligbehovet, inden der tages beslutning, en det kan i givet fald ramme de tre mindste ældrecentre: Tim Plejehjem, Holmbohjemmet i Kloster og Åstedparken i Skjern.

Afskaffelse af gratis tilbud. Det foreslås at afskaffe eller indføre brugerbetaling på rygestop, træning til overvægtige med BMI over 35, bassintræning i Lem Svømmehal til borgere med neurologiske lidelser og træning til gigtpatienter.

Nedsat serviceniveau på interne botilbud og døgntilbud. Der skal skæres ned på medarbejdertimerne på botilbud for omkring 220 borgere med handicap. Det vil betyde, at der er mindre tid til at aktivere beboerne, som derfor vil søge ud i byen, hvor "de kan udvise uhensigtsmæssig adfærd", advarer medarbejderudvalget.

Ændret serviceniveau på visiteret aktivitets- og samværstilbud. Handicap og Psykiatri har 212 pladser til borgere, der er visiteres til aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Disse pladser er fordelt på dagtilbuddene Hatkjærhus, MSM, Skovbrynet, Rosengården, Drosselvej, og Bakkehuset. Det foreslås, at åbningstider reduceres, så udgifterne halveres.

Lukning af Priorgården og Drosselvej. Det foreslås at lukke det beskytte beskæftigelsestilbud Priorgården, der på Torvet i Ringkøbing drives som café og butik af borger med handicap. Også Drosselvej i Skjern, som er et aktivitets- og samværstilbud med forskellige værkstedsaktiviteter foreslås lukket.