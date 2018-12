Ringkøbing-Skjern: De første 15 dage af december er ekstra spændende for dem, der har købt lodder i Lions Julelotteri, for der er jo som sædvanligt over 1000 flotte præmier på højkant. Blandt andet rejsegavekort til en værdi af 5.000 kroner.

Vindernumrene offentliggøres hver dag i Dagbladet, hvor man lynhurtigt kan se, om der er gevinst i det område, som man har købt et lod i, der er Videbæk, Ringkøbing, Skjern-Tarm eller Ulfborg-Vemb.

Man kan også se vindernumrene online på Dagbladets hjemmeside. Der kommer en ny trækning online hver dag. Online kan vindernumrene ses her: dbrs.dk/artikel/311267

Hele og lykke.