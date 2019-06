Se økonomiudvalgets spareforslag

Økonomiudvalget skal samlet finde besparelser for 5,2 millioner kroner i 2020. De tre følgende år skal udvalget finde besparelser for 18 millioner kroner årligt.

Fem udvalgte spareforslag

Fyringer på Rådhuset kan næppe undgås, når der skal spares millioner. Der er blandt andet lagt op til at reducere i antallet af administrative medarbejdere. På chefniveau er det tanken at nedlægge cheffunktionen for service- og digitalisering, ledergruppen i beskæftigelsesafdelingen skæres fra seks til fem. Fem stillinger i land, by og kultur kan forsvinde, ligesom der også er lagt op til fyringer af sagsbehandlere i handicap- og psykiatri og børne- og familieafdelingen, hvis sparemålet skal i hus - selv om der advares om stort arbejdspres og dårligere rådgivning, hvis fyringerne bliver til virkelighed.

Besparelse på it kan findes ved lavere priser fra KMD, der leverer it-løsninger til det offentlige og ved at trække konsulentbistand udefra tilbage til kommunen selv.

Kantinen kan der spares en halv million blandt andet ved salg af mad til personalet.

Julegaver til personalet og afskaffelse af forplejning til interne møder er også med i sparekataloget - ingen af delene vil få konsekvenser for borgerne. Til gengæld er besparelsen minimal.

Vækstpuljen der blev oprettet for at kunne sætte nye initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i gang bliver igen barberet. Oprindeligt var der 40 millioner kroner, så blev beløbet halveret. Nu skal der igen skæres. Denne gang med otte millioner kroner.