Se kultur- og fritidsudvalgets spareforslag

Kultur- og fritidsudvalget skal samlet set finde besparelser for 1,1 million kroner i 2020. I de tre følgende år skal udvalget finde besparelser for 3,9 millioner kroner årligt.

Fem udvalgte spareforslag:

Nedlæggelse af Tarm Bibliotek, der bruges af et stort antal borgere. Biblioteket har de seneste fem år været betjeningsløst, men der er tilknyttet personale til at stå for oprydning og til at hjælpe med at finde materiale.

Nedlæggelse af boldbaner i No, Sdr. Vium, Bork og Hemmet. På grund af faldende aktiviteter og samarbejde på tværs af klubber er der rundt om i de mindre landsbyer stadions, der ikke bliver brugt til foreningsaktiviteter.

Indførelse af fuld selvbetjening på Hvide Sande Bibliotek, hvilket forventes at påvirke udlånstallet og brugen af biblioteket i negativ retning. Trods fuld selvbetjening skal der afsættes lønkroner til cirka ti personaletimer ugentligt i forbindelse med at finde reserveret materiale, oprydning og udstillinger.

Fjernelse af tilskud til aflønning af fodboldklubbers 'kridtbander', der sørger for, at banerne er kridtet op til kamp og træning. Klubberne vil fortsat kunne afhente maling gratis hos kommunen.

Lukning af ordningen 'Biblioteket kommer', der betjener cirka 80 bevægelseshæmmede borgere. De får 11 gange om året en bogpakke bragt direkte ud til deres bopæl.