Se kortet: Nu præsenteres ideerne om nationalpark Skjern Å for borgerne

Skjern: Forhåndsinteressen for borgermødet om Nationalpark Skjern Å har været stor, så kommunen regner med stort fremmøde til aftenens møde, der begynder klokken 19.00.

På mødet vil de foreløbige kortskitser til den måske kommende nationalpark blive fremlagt, men det har været vigtigt for medlemmerne af nationalparkudvalget at påpege, at det er meget foreløbige skitser.

Udvalget har lagt vægt på, at det skal være frivilligt for lodsejere, om deres jord skal indgå i en eventuel nationalpark.

Kortskitsen viser et stort sammenhængende areal med ådale, heder, enge, overdrev og moser.

Udvalget håber, at private lodsejere med marginaljord vil afstå jord mod at få bedre jord.

Det er også vigtigt for udvalget, at der er stor lokal opbakning til projektet, for ellers bliver det svært at overbevise landspolitikerne om, at der skal sættes penge af til en sjette nationalpark i Danmark.

Udvalget håber, at behovet for klimasikring vil være med til at sikre positiv opbakning til planerne om en nationalpark omkring Skjern Å.