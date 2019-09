Se kortet: - Ledningen kommer lige hen over gylletanken - og mors hus ryger nok

Videbæk: Det er dommens dag for mange familier bosat vest for Videbæk. I dag har Energinet offentliggjort linjeføringen for den kommende Vestkystforbindelse fra Idomlund og til grænsen.

På kortet ses, at Energinet vil skåne den følsomme natur omkring Skjern Å og anlægge jordkabler. Men ellers vil der i resten af kommunen blive etableret højspændingsledninger, der skal monteres på 35 meter høje og 35 meter brede master, der vil blive placeret med 335 meters mellemrum.

Beboerne i Vester Herborg har protesteret voldsomt mod etableringen af strømforbindelsen, og nogle beboere vil blive ramt direkte.

Landmand H.C. Vad på Adelvej 2 får ledningen lige hen over sin gylletank.

- Den kommer tæt på, men det var vi advaret om. Jeg er træt af det, men vi må erkende, at det er et stort apparat, vi er oppe imod, der ikke tager imod sund fornuft eller vise ord fra forskere. Vi er trætte af det, men ledningerne kommer et par hundrede meter fra beboelsen, så en eller anden form for erstatning, eller rettere sagt lommepenge, vil vi få. Det er forbandet svært at vurdere, men det er jo mastodontmaster.

Lige syd for H.C. Vads gård bor hans mor.

- Mors hus kommer til at ligge meget tæt på ledningen, så det ryger nok, siger H.C. Vad, der forventer, at huset bliver overtaget af Energinet.

Ejendomme, der ligger mindre end 80 meter fra højspændingsledningerne, vil blive tilbudt købt af Energinet. Ejendomme, der ligger mellem 80 og 280 meter væk vil få en erstatning, mens der ikke er noget til ejendomme længere væk.

Ledningen kommer ifølge kortet til at løbe lige hen over huset på Gl. Landevej 10. Der er tale om et nybygget hus fra 2017, ejet af Jane og Nikolaj Haarh Nielsen.

- Jeg ved slet ingenting endnu. Jeg har forsøgt at ringe derind. Andre er blevet ringet op i sidste uge og er blevet advaret, men vi har intet hørt, heller ikke pr. brev. Det skal vi da have en snak med dem om. Jeg håber da, de tilbyder at købe huset, siger Jane Haarh Nielsen.

Længere mod vest på Gl. Landevej går familien Holmgaards ejendom fri.

- Det har været en lang proces og under al kritik at vi har skulle sidde i så lang en venteposition. Uvisheden har været træls, siger Nicoline Holmgaard.

Bent K. Søndergaard, talsmand for de protesterende Herborg-borgere, vil ikke selv blive direkte berørt at ledningen - "bortset fra udsigten mod øst, som ryger".

- Vi har brugt halvandet år forgæves. Alt er jo klappet og klart. Det er vores oplevelse. Vores modstand har været forgæves. Alt er kørt så langt frem, og gudhjælpemig, om vores energiminister ikke siger, at det vil være åndssvagt at stoppe Viking Link. 'Vi har skrevet under på kontrakter på viking Link', siger han, og Vestkystforbindelsen skal jo opføres på grund af Viking Link, siger Bent K. Søndergaard.

Han forsikrer, at sagen vil blive fulgt til dørs med indsigelser, men han er ikke optimist.

- Vi har erfaret, at det ikke nytter, men vi må jo se, hvad vi nu kan gøre. Vi bestrider stadig lovligheden i at ekspropriere, fordi det ikke kommer samfundet til gode, men kun strømproducenterne. Vattenfall har et overskud på 10 milliarder årligt. Det er ikke samfundet, siger Bent K. Søndergaard.