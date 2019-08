Se fotos: Jazzfestivalen er i gang

STAUNING: Uanset vejret, så er der bare noget musik, der er godt, uanset om solen skinner, eller det regner - og jazzen er et godt bud på vandfaste og solsikre rytmer.

Så humøret var højt, da Ringkøbing Fjord Jazz Festival slog takten an torsdag til tre dages musik på Stauning Havn.

Rigtig mange vil i løbet af dagene lægge vejen forbi for at lytte, for at snakke og for at nyde stemningen.

Udover et bredt jazzprogram, som spiller i to telte, er der i det tredje telt nogle alternativer, og i år er der lagt op til irsk stemning. Fredag byder blandt andet på Tom Donovan, og efterfølgende Shamrock - og det er første gang, at det 30 år gamle orkester er at finde på festivalen.

Meget højere anciennitet findes i det store telt fredag eftermiddag, hvor Kansas City Stompers spiller. 81-årige Niels Abild havde sit første betalte job med bandet i 1951. Stribevis af store musiknavne har været en del af Kansas City Stompers gennem tiden, og med talrige pladeudgivelser og store koncerter udgør bandet en vigtig del af den danske jazz-historie.