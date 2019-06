Se børne- og familieudvalgets spareforslag

Børne- og familieudvalget skal finde besparelser på to områder. På Dagtilbud og Undervisning skal der findes 10,3 millioner kroner i 2020, og det stiger til 35,5 millioner kroner i 2021. På Børn og Familie skal der findes 2,6 millioner kroner i 2020, stigende til 9,2 millioner kroner i 2021.

Fem udvalgte spareforslag

Nedlæggelse af Makerspace, der blev til med hjælp af vækstmidler, og som har bragt kommunen i front inden for teknologi i undervisning. Makerspace har introduceret eleverne til den nyeste teknologi, herunder programmering, robotter og 3D-print.

Nedlæggelse af SFO-klubber, som er et tilbud til de 10-12-årige. Klubberne er et tilbud til de børn, der ofte ikke har andre fritidstilbud, og har dermed en forebyggende funktion både i forhold til kriminalitet, men også i forhold til ensomhed.

Besparelser på rengøring ved at alle skoler og institutioner går over til rengøringsaftalen, der er billigere pr. kvadratmeter, og dermed er det slut med egne rengøringsassistenter. Skoler og institutioner er dog meget skeptiske. De, der er under rengøringsaftalen i dag, klager over dårligere rengøring.

Fyring af seks konsulenter, fordelt med tre i Dagtilbud og Undervisning og tre i Børn og Familie. Oprindeligt var der sat en konsulentstilling i spil i Dagtilbud og Undervisning, og ingen i Børn og Familie, men udvalget har besluttet at justere på tallet.

Folkeskolens besparelsesramme forhøjes med 3,5 millioner, indtil et udvalg har kigget på skolestrukturen og kommer med sine anbefalinger. De skoler, der skal være tilbage, reguleres efterfølgende. Det var det mulige kompromis i udvalget, hvor nogle medlemmer ikke ville spare på skolestrukturen.