Marts er den store tid for gymnastikopvisninger på egnen, og hele weekenden syder Ringkøbing-Skjern Kulturcenter af gymnaster, der glæder sig til at gå på gulvet og vise resultatet af vinterens træning.

Det begyndte med indmarch klokken 9.30 og med et program til klokken 17.35, var der 27 hold, der skulle igennem. Mange familier var mødt frem for at se børn og børnebørn gøre det bedste de kunne, i en række kreative serier og spring til kendt musik.

Gymnastikopvisningen fortsætter søndag.