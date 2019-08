Se billederne: Vikingerne er på vingerne

Vikinger fra nær og fjern har i weekenden besøgt vikingemarkedet i Bork - sammen med en masse turister, der stod i kø for at tage tidsmaskinen cirka 1000 år tilbage. Trods en stiv blæst, lykkedes det at få en falk i luften, da der blev holdt falkonershow. Det var første gang, et sådan show blev vist i Bork, og desuden var der vikingerytteri. En anden nyhed på markedet var indvielsen af en edsring, som der er samlet sammen til gennem fire år. Alle de penge, der er lagt i offerlunden, er gået til formålet, og resultatet er en sølvring på 1,8 kilo.

Lørdagens regn satte sit præg på besøgstallet, men alligevel kom der 2500 gæster den dag. Søndagens vejr var noget bedre, og håbet var, at det kunne kompensere besøgstallet.