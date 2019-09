Tarm blev fredag et grønt rekreativt område rigere. Nær Bofællesskabet Engdraget og lige ned til Bybækken kunne alt fra dagplejebørn til ældre mennesker i kørestol fejre, at byen har fået et område med bådebro og bålhytte, på et sted hvor der før bare var en brakmark. Foto: Jørgen Kirk