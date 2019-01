Se billederne: Håndboldens Dag i Skjern

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund

For første gang blev Håndboldens Dag afviklet over hele landet, i et samarbejde mellem DHF og DGI. Skjern Håndbold Foreningen var med, og lørdag formiddag blev det givet smagsprøver på alle de ting, som håndboldsporten byder på. Foto: Søren Palmelund