Se billederne: Borgmester sagde farvel

Ringkøbing: Hvad siger man egentlig til en borgmester, som holder afskedsreception efter otte travle år i spidsen for en kommune?

Det funderede mange af gæsterne over, da de torsdag eftermiddag lagde vejen forbi Hotel Fjordgården i Ringkøbing for at sige farvel og tak til borgmester Iver Enevoldsen.

- Siger man tillykke, tak for samarbejdet eller hvad? Heldigvis var der ingen, der kondolere de, konstaterede viceborgmester Kristian Andersen i sin tale til den afgående borgmester.

For dagens hovedperson var det da heller ikke en vemodig dag. Efter valget for fire år siden besluttede Iver Enevoldsen og hans kone Ingrid nemlig, at det ville blive hans sidste som borgmester. Beslutningen blev officiel to år senere, så han har haft god tid til at vænne sig til, at der fra årsskiftet ikke længere står borgmester på visitkortet.