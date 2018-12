Skjern: Allerede et kvarter før, dørene blev slået op, stod de første personer klar til at besøge julemandens værksted i Skjern.

- Det har været en rigtig god dag. Masser af glade børn, forældre og bedsteforældre. Børnene kommer i nissehuer. Det er der også flere forældre, der gør, siger bychef i Skjern Mette Christensen.

For 25 kroner kunne børnene få lov til at spise æbleskiver og popcorn og blive fotograferet sammen med julemanden. Og fordi det hele foregik i julemandens eget værksted, kunne børnene selvfølgelig få lov til at lave deres egne julegaver.

- Der er blevet lavet perleplader og julekort. Man har kunnet prøve kræfter med dekupage, og så er der blevet afleveret ønskelister til julemanden. Julemanden havde lavet 700 æbleskiver, og der lige knap 200 tilbage. Der er simpelthen blevet spist æbleskiver, til det stod ud af ørerne, siger Mette Christensen.

Bychefen fortæller også, at de har fået rigtig meget positiv respons på arrangementet.

- Vi har fået så gode tilbagemeldinger. Det har kørt i nogle år, og jeg havde egentlig overvejet lidt nyt i år, men hver gang jeg spurgte nogen om, hvad de syntes om det, sagde de "nej, det laver I ikke om på". Der er også mange gengangere fra andre år, og jeg har også hørt nogen sige, at det ikke er rigtig jul, før de har besøgt julemandens værksted, siger Mette Christensen, der samtidig lover, at man også næste år kan besøge værkstedet op til jul i Skjern.