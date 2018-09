Se billederne: Bølling flager i protest

BØLLING: Flaget gik ikke helt til tops fredag morgen i Bølling, men på trekvart stang, da borgerne kollektivt valgte at markere, at der nu er gået tre år, uden cykelstien er blevet til noget, og 30 år siden man begyndte at snakke om, at der skal være en cykelsti.

Den usædvanlige handling, som cykelstigruppen har opfordret til, fik opbakning fra borgerne, og dem uden den store flagstang stillede et lille flag ud til vejen. Ved indkørslen til byen blev trafikanterne mødt af protesten, som borgerne kalder "et sørgeligt jubilæum".

Når cykelstien kommer, vil flaget komme op igen. Dog vil det til den tid være på hel stang.