Kulturhuset SKOLEN har samlet en masse funktioner. Flere af børnene fra Sdr. Vium går nu på Lyne Friskole, og grundet pladsmangel har den nye friskole lejet sig ind i kulturhuset, ligesom der er indgået aftale med børnehaven. Tilmed har befolkningsudviklingen været svagt stigende. En anden betingelse for at komme i betragtning til prisen, er at der skal samarbejdes med andre landsbyer. Her er Sdr. Vium med i klyngesamarbejdet Bedst mod Vest.

Det kunne være en rigtig deprimerende fortælling om en landsby, der har mistet pusten totalt, og som egentlig bare venter på at resten bliver jævnet med jorden, men det er langt fra tilfældet, når talen falder på Sdr. Vium. Trods modgang har man stået sammen og skrevet et nyt kapitel i historien om skolebygningerne, for nu er der indrettet et kulturhus, der samler en masse aktiviteter.

En god historie

Manden bag ansøgningen om at blive årets Landsby, er Kai Kjær Jensen. Han har boet i Sdr. Vium siden 1995 og har fulgt udviklingen i landsbyen både i lyst og nød. Senest som formand for projekt SKOLEN, hvor han har haft det koordinerende overblik, og siden den 13. august er der brugt 1400 frivillige timer på projektet. Generelt er der mange borgere i Sdr. Vium, som brænder for at gøre en indsats for fællesskabet.

- Det er en god historie, og det er unikt at det sammenhold, vi har, kan få tingene op at stå. Det bliver man lidt stolt af, og så må andre jo også synes, at det er en god historie, siger Kai Kjær Jensen, der både er stolt og beæret over at ansøgningen har båret frugt.

De 15.000 kroner luner godt, og indtil videre er det tanken, at de skal bruges på en indvielsesfest. Mange uden for sognet har også hjulpet til, og det er tanken, at de skal inviteres med, for at sige tak. Hvornår det bliver, er der ikke sat dato på, men det bliver nok i februar. Her er det meningen, at der skal holdes fællesspisning til festen.

- Spisning er jo også en måde at samle byen på, konstaterer Kai Kjær Jensen.