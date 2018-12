Sdr. Vium fik en herlig julegave

SDR. VIUM: Årets julegave i Sdr. Vium blev pakket op allerede om morgenen.

Da udsendte Ringkøbing-Skjern Kommune nemlig en pressemeddelelse om, at det lille landsogn med de 500 sjæle bliver Årets Landsby.

Det var en meddelelse, som ikke mindst gjorde Kai Kjær Jensen ekstra juleglad.

Han er formand for Kulturhuset SKOLEN der er blevet krumtappen i bestræbelserne på at puste nyt liv i en landsby, der ellers så ud til stille og roligt at afvikle sig i samme retning som så mange andre:

For nogle år siden lukkede købmanden, og i 2017 lukkede friskolen, da der kun var 30 elever tilbage.

Krisen fik folk i Sdr. Vium til at tænke kreativt, fastslår Kai Kjær Jensen.

- Det var et chok. Vi indså, at vi var nødt til at gøre noget, og at vi skulle handle hurtigt. Vi indkaldte til et borgermøde, hvor vi drøftede, hvad der kunne lade sig gøre.

I Sdr. Vium besluttede man sig for at arbejde hen imod at gøre den nu lukkede skole til samlingspunktet i byen:

Her skulle børnehaven flyttes hen, og her skulle der være forskellige sportslige, sociale og kulturelle aktiviteter.