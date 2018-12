Sdr. Vium er kåret som Årets Landsby

Sdr. Vium: "Her er der liv", står der på skiltene til Sdr. Viums bygrænse. Det er Landditriktsrådet helt enig i, og har derfor netop året Sdr. Vium til Årets Landsby.

Begrundelsen er til at få øje på. Det er nemlig lykkedes at vende en trist tilbagegang hvor først købmanden og derefter friskolen lukkede.

Siden er der lagt hundredvis af frivillige timer i den gamle skolebygning, som i dag både fungerer som en moderne børnehave og et kulturcenter og mødested for områdets borgere. Og så er det de senere år lykkedes at få indbyggertallet til at vokse i sognet. Cirka 500 nye borgere er det blevet til.

- Dermed har Sdr. Vium trodset store udfordringer og de har forstået at vende udviklingen til noget positivt for landsbyen. Og derfor modtager Sdr. Vium titlen som Årets Landsby i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Poul Nystrup Christensen, koordinator for LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med prisen følger et diplom og en check på 15.000 kroner, som vil blive overrakt ved et arrangement den 6. februar.