Schlagerparade slår atter til i kulturcentret

Hit på hit på hit

- Det er altid rart at have noget at glæde sig til - og uden at løfte sløret for alt, hvad der kommer til at gå for sig på scenen, kan publikum glæde sig til at "Se Venedig" og komme "En tur til Dublin med det første fly", hvor "Vi maler byen rød". Vi skal også høre om "Campinglivets Glæder" og synge med på "De glade år" - og selvfølgelig flyver den lille sommerfugl, lyder det i en pressemeddelelse fra ejeren af showet, Stig Ulrichsen.

- Som altid er Dansk Slager Parades kendetegn "Hit på hit på hit" - det er det, som publikum forventer, og det er det, de får, lover Stig Ulrichsen.