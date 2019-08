Sanne får alligevel revalidering: Jeg glæder mig

Ringkøbing: En følelsesmæssig rutsjetur i det kommunale system er endt lykkeligt for 36-årige Sanne Mortensen fra Ringkøbing.

På grund af gigt i knæet måtte hun sidste år lade sig sygemelde fra sit job som sosu-assistent i Ringkøbing-Lem Hjemmepleje. Kroppen kunne simpelthen ikke holde til det.

Sanne Mortensen finder ud af, at jobbet som ergoterapeut vil passe hende bedre, for der kan hun stadig hjælpe andre mennesker, blot uden de fysiske udfordringer. Da hun er enlig mor til to, har hun ikke råd til at tage uddannelsen på SU - og håber derfor på at få bevilget revalidering, så hun kan få dagpenge under uddannelsen.

I marts bliver hun derfor rigtig glad, da Jobcentret fortæller, at det er overvejende sandsynligt, at hun vil blive tilbudt revalidering. Sanne Mortensen skaffer sig en praktikplads, så hun kan snuse til faget og bliver blot endnu mere opsat på at blive ergoterapeut.

Stor er skuffelsen derfor, da hun i juni får at vide, at kommunen alligevel ikke vil bevilge hende revalidering. Jobcentret siger, at hun må finde et job som enten receptionist, mentor, bostøtte-medarbejder i socialpsykiatrien eller som sosu-assistent - som er jobbet, hun ikke kunne klare på grund af dårligt knæ.

Sanne Mortensen fortæller derefter sin historie i Dagbladet og beder om en officiel forklaring fra beskæftigelsesudvalgsformand Kristian Andersen (KD) og beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen på, hvorfor kommunen har ændret mening. Den forklaring har hun aldrig fået.

Men dagen efter artiklen bliver hun af Jobcentret bedt om at få foretaget undersøgelser til en lægeerklæring. I august ligger lægeerklæringen på kommunen bord, og her er konklusionen klar: Sanne Mortensen kan på grund af gigt, der nu er i begge knæ ikke vende tilbage til jobbet som sosu-assistent.

- Jeg får så at vide, at der kun er én mulighed, og det er at tilkende mig revalidering, så jeg kan begynde på studiet til ergoterapeut på UC Syd i Esbjerg 1. februar næste år. Det bliver superfedt, og jeg glæder mig, siger Sanne Mortensen.

Det tager tre et halvt år at blive uddannet til ergoterapeut.