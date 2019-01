Sangerinde imponerede ved Andersen/Larsen-koncert

Ringkøbing: Ved en syng-med-koncert er publikum tiltænkt en stor rolle, men det blev sangerinde Rikke Mach, der blev søndagens helt store oplevelse ved mindekoncerten for de afdøde nationalskjalde Benny Andersen og Kim Larsen på Generator.

Ideen til koncerten var undfanget af tidligere gymnasielærer Lars Egelund, der sammen med sin musikalske legekammerat, musiklærer Thorkild Mach havde samlet er særdeles velspillende orkester af tidligere gymnasieelever fra Ringkøbing, der alle siden blev til noget ved musikken.

'Eleverne' havde sagt ja til at samles en weekend og forberede showet, der blev et trækplaster. Både da billetterne gik til salg og røg på et kvarter, og inden tæppet gik søndag. De første publikummer indfandt sig allerede ved et-tiden for at få de forreste pladser. Fuldt hus - 250 tilhørere - var der, da orkestret under ledelse af kapelmester Torkild Mach entrede scenen med Lars Egelund som veloplagt konferencier.

Han var godt klar over, at han og bandet arbejdede under tidspres, da håndboldfinalen lå og lurede et par timer senere. Det omfattende repertoire skulle afvikles i løbet af et to timer, hvilket ikke helt kom til at holde.