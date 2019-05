Sangen i maj hylder respekt og mangfoldighed

Energi og glæde river taget af Tarm Skole mandag 13. maj, når fjerde årgang kl. 18.30 åbner dørene til "Sangen i maj" 2019. Sammen med publikum vil eleverne i skolens aula synge sig igennem et flot og alsidigt program.

Tarm: Er man elev i fjerde klasse på Tarm Skole, øver man i flere måneder på flotte, rørende og sjove sangtekster, som publikum skal synge med på, når bøgen er sprunget ud og varmen har kaldt på shorts og sjippetov. Det er en gammel tradition, så lærerne oplevede sidste efterår, at eleverne spurgte, hvornår de skulle i gang med at øve.

Eleverne arbejder hårdt for at lære melodi og tekst til flere sange, som de ikke kender.

- 4. klasserne har rigtig gode sangstemmer, roser skolens sanglærer, Lone Højersgaard, der har ansvaret for, at alle årgangens godt 50 elever får kæmpet sig igennem øvetimerne og når i mål til mandag 13. maj.

Børnerettighedssangen "Alle børn har ret" af Kim Larsen er blevet et favoritnummer, men flere og flere sange går i hjertet efterhånden, som de sidder.

- Nogle er selvfølgelig lidt nervøse for at skulle optræde, fortæller Lone Højersgaard, men det giver tryghed, at flere og flere næsten kan programmet.

Årets sangvalg er foretaget af en børneambassadør i det lokale arbejds- og fritidsliv, socialpædagog Dorthe Sloth Balle fra Lønborg. Hun er kendt blandt tidligere og nuværende spejdere i Tarm som seriøs og pjattende gruppeassistent, leder og ad-hockmedarbejder - rummelig og fantasifuld.

Man kan bestille billet, men det er ikke et krav for at få adgang, lyder det fra arrangørerne, Kulturcrew og Kulturbærerne ved Tarm Skole.