Samvær med alsang

Tarm: Fællessang virker afstressende, og der frigøres endorfiner i kroppen, som er med til at give velvære - to overbevisende gode grunde til at komme og være med, når 4. årgang og Tarm Skole inviterer til Sangen i maj mandag 7. maj kl. 18.30.

Inkluderende samvær

Holger Ross Lauritsen skaber historie, fordi for først gang i arrangementets levetid er samme person, der både være kaptajn og sidde ved klaveret.

- I Danmark har vi en usædvanlig tradition for fællessang, og i teksterne er der en litterær skat, som det er vigtigt at fastholde. I fællessangen gælder det, at alle kan være med. Ingen X-Factor, som er for de få, ingen udstemning. Derimod et inkluderende samvær. Jeg er selv glad for at være i flere forskellige fællesskaber, hvor sang betyder meget.

Holger er gift med Anne Line, og hjemmet fyldes godt op af tre børn på ½, 4 og 6 år. De synger bl.a. ved aftensmaden.

Arrangementet hjælpes på vej af Kulturcrew, en gruppe elever på Tarm Skole og af Kulturbærerne, et par frivillige udefra.