Samskabelsesprojekt skal forvandle Skjern Biblioteks have til en forlængelse af biblioteket

I samarbejde med Skjern Havekreds, Skjern udviklingsforum, Skjern Bibliotek og frivillige skal et større haveprojekt nu realiseres. Bibliotekets have bliver en "forlængelse" af biblioteket.

Skjern: Et udendørs mødested, et rum til samtale og mødet mellem mennesker og et pusterum til og fra byen - det er ambitionsniveauet for en større gruppe mennesker fra Skjern Havekreds, Skjern Udviklingsforum og Skjern Bibliotek, der i løbet af vinteren har arbejdet sammen med lokale ildsjæle om et såkaldt samskabelsesprojekt, der skal gøre haven til en forlængelse af biblioteket.

Duftende planter

Bibliotekshaven etableres udenfor Skjern Biblioteks hovedindgang og kommer til at bestå af bænke, som snor sig rundt i haven afbrudt af højbede med smukke og duftende planter. Skjern Udviklingsforum beriger desuden haven med en Black Stone sten, som udlånes for altid. Black Stone stenen bliver et forbindelsesled mellem byens centrum og Den grønne korridor.

Anlægsarbejdet er planlagt til at starte her sidst i maj, og i løbet af juni vil der dukke bænke og højbede op. Højbedene vil i første omgang blive tilplante med sommerblomster. Bænke og højbede laves af unge fra Skjern Produktionsskole.

På Skjern Bibliotek håber de at brugere/borgere vil bære over med roderiet i den kommende tid og glæde sig til en smuk have midt i byens centrum.