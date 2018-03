Sammenhold er det stærke kort i Skjern Handelsforening

- Vi skal alle kæmpe for byens fremtid, og for at Skjern også om 10 år er en attraktiv, levende handelsby, sagde formanden på generalforsamlingen.

SKJERN: Når bare man gør noget for det, skal kunderne nok komme.

Det er erfaringen i Skjern Handelsforening, og på generalforsamlingen kunne formand Majbritt Vestergaard berette om et aktivt år, hvor der var meget stor tilslutning til foreningens aktiviteter.

Selvom det ikke er lige let at være butiksindehaver i dag, gør foreningen en indsats for at få kunderne til at handle i Skjern, og Majbritt Vestergaard glædede sig over opbakningen.

- Opbakning er der bestemt også brug for, hvis vi i fremtiden skal fremstå som en stærk og besøgsværdig by. Vi har brug for, at vi alle står sammen. At vi værner om hinanden Og vi hjælper hinanden. Vi er ikke stærkere end det svageste led. Det er vigtigt, at vi alle kæmper for byens fremtid, og for at Skjern også om 10 år er en attraktiv, levende handelsby, sagde Majbritt Vestergaard.

Udover sagen om længere parkeringstid i Skjern orienterede Majbritt Vestergaard om julebelysningen.

Leasingaftalen er udløbet, og julebelysningen er i så dårlig stand, at der skal gøres noget.

Derfor er handelsforeningen lige nu i kontakt med Ringkøbing-Skjern Installationsforretning, der skal komme med forslag til en ny løsning, der gerne må være lidt billigere.

Belysningen koster nemlig 100.000 kroner årligt.