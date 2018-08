Samaritterne i Ringkøbing-Skjern: Vi mangler frivillige

Bork: Det var stilhed før storm, da Dagbladets udsendte kiggede forbi samaritternes telt på Bork Havn Festival.

Med temperaturer over 25 grader havde de fleste af festivalens unge deltagere placeret sig i medbragte campingstole og med flydende morgenmad indenfor rækkevidde.

- I kommer på et tidspunkt med rimelig ro på, men hvis I kigger herhen i aften klokken 22-23-stykker, så vil der være flere mennesker på vagt, og der vil højst sandsynlig også være noget mere gang i den. Der plejer at ske en del, siger teamleder og vagtkoordinator hos Røde Kors' samaritter i Ringkøbing-Skjern, Christina Linde.

Hun er en af de samaritter, man kan møde i samaritternes telt på årets Bork Havn Musikfestival.

Ved første øjekast minder teltet om et lille felthospital med sine sengeafsnit bag de hvide forhæng, og med medicinsk udstyr til at fikse de fleste småskavanker er det let at forstå, hvorfor teltet bliver kaldt 'den lille skadestue'.

Der er da også brug for samaritternes hjælp, for i løbet af festivalens første dage har 10-15 festivalgæster været inde til observation for højt alkoholindtag, og en enkelt er sendt på hospitalet med et benbrud.

Men antallet af frivillige i den hvide t-shirt med de røde bukser er skrumpet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forklaringen er et farvel til flere af de rutinerede kræfter og unge spirer, der flytter for at tage en uddannelse.

En uheldig kombination af for få frivillige og et stort geografisk område giver problemer med at få enderne til at nå sammen under Bork Havn Musikfestival.

Vagterne ender for flere på mellem otte til tolv timer, at man må trække på hjælpe fra kolleger fra Vejle, ligesom tilbud om at deltage i arrangementer i området er blevet afslået, fordi man ikke har nok frivillige.

- Vores afdeling er ikke ret stor. Vi dækker også Skjern Håndbold i hele sæsonen, og der har vi cirka en vagt om ugen. Vi kunne godt tage flere vagter, men det kræver, at der er flere frivillige, der vil være med, siger Christina Linde.

Derfor kunne samaritterne i Ringkøbing-Skjern godt tænke sig ti nye frivillige.

Arbejdet kræver blot, at man er over 18 år, at man kan formulere sig på dansk på både skrift og i tale, at man kan håndtere andre menneskers sår, og at man kan dele ud af sin medmenneskelige empati, fortæller Christina.

Nogle bruger det frivillige arbejde til at søge ind på kvote 2-uddannelser indenfor sundhedsområdet, og for Christina har arbejdet betydet, at hun har fået flere tricks til at håndtere patienter i sit civile arbejde som sygeplejerske. Men det er ikke det eneste, man kan få ud af at være frivillig samarit.

- Altså jeg har fået en kæreste, og så har jeg mødt Mette. Det er ikke sikkert, jeg havde mødt hende ellers, siger Christina Linde.

Mulighederne favner altså bredt som frivillig samarit, så hvis man har lyst til at høre om det frivillige arbejde som samarit, så er der infoaften for interesserede den 28. august hos Sundhedscenter Vest i Tarm.