Sag om mølleveto: Minister vil se på møller og kirketårne i virkeligheden

Stauning-København: Der er beslutninger, som er for vigtige til at blive truffet bag et skrivebord.

Det mener erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som netop har besluttet at aflægge et besøg i Ringkøbing-Skjern for med egne øjne at se på kirketårne, landskaber og det udpegede testmølleområde i Velling Mærsk ved Stauning Lufthavn.

Ifølge ministerens pressechef kommer besøget til at finde sted inden jul.

Sagen om de to testmøller er nemlig gået i hårdknude. For mens lufthavnsdriften blev sikret, da man barberede projektet ned fra fire til to møller, så mener Ribe Stift fortsat, at møllerne vil spolere landskabet og udsynet til kirkerne i Velling og Gl. Sogn. Derfor nedlagte stiftet tidligere på året veto mod projektet.

Det overraskede Ringkøbing-Skjern Kommune, som nu gennem fem år har forsøgt at finde en løsning, fordi et tidligere veto fra stiftets side blev trukket tilbage.

Møder mellem møllemagerne, kommunen og Ribe Stift har ikke ændret på noget. Derfor blev Erhvervsstyrelsen trukket med ind i sagen omkring efterårsferien. Det gav heller ikke pote for mølleprojektet. Derfor er det nu op til ministeren at træffe en endelig beslutning.

Og nu har ministeren altså besluttet at besigtige virkeligheden, inden han vender tommelen op eller ned for testmøllerne.

Borgmester Hans Østergaard (V) hilser ministerens initiativ velkommen.

- Jeg er glad for, at han gerne vil se på tingene i virkeligheden. Det er tegn på, at han tager tingene alvorligt. Samtidig giver det os lejlighed til at vise ham visualiseringerne for projektet, siger borgmesteren, der tidligere både har talt i telefon og skrevet et brev til Rasmus Jarlov om sagen.

Det er uvist, hvor lang tid ministeren vil bruge på at træffe en beslutning om testmøllernes fremtid.