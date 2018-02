Sag om drabsforsøg: Uenighed om straf til 37-årig

Retssagen mod den 37-årige mand, der er tiltalt for forsøg på manddrab, fortsatte torsdag. Anklager og forsvarer var langt fra enige om, hvordan han skal straffes.

Herning: - Jeg er dybt ked af det. Jeg kan slet ikke kende mig selv i hele denne sag. Jeg vil ikke slå folk ihjel. Jeg er så ked af det. Mens tårerne pressede sig på, fik den 37-årige mand, der er tiltalt for forsøg på manddrab på sin daværende kæreste, fremsagt ordene, hvor han gjorde det klart, at han har brugt de sidste otte måneder på at angre sine handlinger under en efterfest i Hoven sidste sommer. I retten i Herning torsdag fremlagde anklager Claus Benner og forsvarer Niels Christian Strauss hver især argumenter for deres påstande om, hvilken straf den 37-årige mand skal have.

3 typer forsæt Der findes tre typer af forsæt i forbindelse med en retssag. Direkte forsæt: Her er der tale om, at vedkommende handler med vilje og ved, at en hensigt vil indtræffe. I dette tilfælde med hensigten, at hans daværende kæreste skulle dø.



Sandsynligheds forsæt: Vedkommende anser en handling som overvejende sandsynligt. I dette tilfælde ved den 37-årige, at det er overvejende sandsynligt, at hans daværende kæreste kunne afgå ved døden.



Dolus eventualis: Hvis vedkommende har accepteret følgerne af en handling vil indtræffe.

Bevis for forsæt Fra begyndelsen har manden erkendt sig skyldig i grov vold, men torsdag stod anklageren stadig fast på, at den 37-årige mand skal straffes efter straffelovens §237 jf. §21 om forsøg på manddrab: - Med de vidneforklaringer, vi har hørt, og de retsmedicinske undersøgelser, vi har set, er det et rent lykketræf, at han ikke dræbte sin daværende kæreste. Det står mig også klart, at han havde et forsæt, da han havde til hensigt at slå hende ihjel, sagde Claus Benner og fortsatte: - Hans udtalelser om, at han ville slå hende ihjel og at hun skulle dø, er også med til at støtte, at han havde et forsæt. Der kan endda argumenteres for, at han havde alle tre former for forsæt, sagde anklageren.