Sæsonpremiere som et sandt festfyrværkeri af godt spil

Gudme: Hvis kampen mellem GOG og Skjern Håndbold søndag aften er et eksempel på, hvordan herreligaen sæson 2018/19 bliver, så bliver det helt fantastisk.

For mage til intens og underholdende åbningskamp skal man vist lede længe efter.

69 mål, direkte rødt kort, herretacklinger på stribe, ti udvisninger og spænding til det sidste. Herligt.

Eneste minus er, hvis man altså ser kampen med vestjyske briller på, at Skjern tabte 35-34.

Og det kunne lige så godt være gået den anden vej. Efter så tæt en kamp ville det mest retfærdige have været en pointdeling.

Skjern var ganske godt med fra start. Emil Nielsen fik reddet de bolde, han skulle i målet, og i angrebet kom Skjern frem til de chancer, de skulle bruge for at være i front med 5-4.

Men derfra begyndte det at smuldre lidt - eller rettere at løbe fra Skjern. Det var i hvert fald det, GOG gjorde. Hjemmeholdet fik for alvor sat gang i deres kontrafase og deres hurtige opgiverkast, lige som Niclas Kirkeløkke og Lasse Kjær Møller bombede fra distancen. Det betød, Skjern ikke kunne holde fast. GOG bragte sig foran 16-11, og ved pausen førte de 18-14.

Føringen holdt til 21-16. Men så begyndte kampen at ændre karakter. Indskiftede Bjørgvin Gustavsson fik bedre fat i målet, end Emil Nielsen havde haft med en redningsprocent på 25. I angrebet fik Skjern udnyttet deres chancer, og ved 23-22 var der kontakt.

Alt var åbent ved 26-26, men så rykkede GOG til 30-27. Igen viste Skjern fantastisk moral, og de kom tilbage til 30-30 med seks minutter tilbage.

Resten af tiden var marginalerne med GOG. Et par tynde straffekast var med til at holde dem i front, lige som Skjern tabte en periode i overtal med 1-0. Skjern forsøgte sig med syv mod seks, men GOG havde bedst fat, og de sikrede sæsonens første to point.

Det var Skjerns tredje nederlag i træk, og det var trænerne Henrik Kronborg og Ole Nørgaard selvfølgelig trætte af.

- Det var helt klart et step op for os, men det var ikke nok til point. En udekamp mod GOG er en meget vanskelig åbningskamp at få, og marginalerne var lidt mod os. Så endte det, som det gjorde, sagde Henrik Kronborg.

Med marginaler mente han blandt andet et par straffekast til GOG efter gennembrud på ydersiden af backs. Lignende situationer i den anden ende gav ikke straffekast.

- Så vi kom til at skulle slide lidt ekstra i det. Men nu er vi på vej, og det er det bedste, vi har spillet i denne sæson, sagde Henrik Kronborg.

Angrebsmæssigt savnede trænerne at få spillere som Eivind Tangen, Jesper Konradsson og Jan Grebenc bedre med i spillet.

- Defensivt skal vi hænge noget bedre sammen hele vejen over. GOG kom betydeligt lettere til deres mål, end vi gjorde. Det blev dyrt, sagde Ole Nørgaard.

Det var pil op for Skjern. Det var ikke nok til point, men GOG har altså et godt ungt hold med mange stærke spillere, så det er ingen skam at tabe i Gudme.

Mon ikke Skjern Håndbold får sæsonens første sejr på onsdag, hvor de får besøg af Mors-Thy Håndbold.