Til gene for trafikken

Prisen for hver af fodgængerskiltene er 1200 kroner, og oveni koster det i alt 4000 kroner at få dem sat op igen. Men foruden at koste penge fra kommunekassen hænger skiltene der jo af en grund, forklarer politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet - nemlig for at orientere folk, der færdes på vejene.

- Det er en uskik, at man ikke kan have vejskilte hængende, tilføjer han.

Det er ikke første gang, der er nogen, som er ude efter skilte. Inden for det seneste års tid har det og så været galt i Videbæk og området ved Hover og Ølstrup, fortæller politikommissæren.

Politiet hører gerne fra vidner, der måtte have set noget i forbindelse med, at skiltene er blevet fjernet, eller hvis man ser nogen, der har et forgænger-skilt eller andre trafiktavler hængende - der er nemlig ikke nogen lovlig måde af få fat på den slags ting, siger Bjarne Højgaard.