Sådan var Lina, Lene og Tina

Solo- og fællessang

Til aftenens program var der valgt 13 sange, hvoraf to tredjedele var fællessang og resten solo. Tina fortalte, at Lina Sandell, som blev født i 1832 i præstegården i Fröderyd, var et svageligt barn og meget af tiden sad hos sin far i hans studereværelse.

Måske blev hende sange så trøstende på baggrund af de tragedier, hun oplevede i sit liv. Hun så sin far drukne på Vättern søen, hendes eneste barn døde ved fødslen. Selv kæmpede hun med en lungesygdom livet igennem. Hendes mand Carl Oluf Berg gik konkurs på grund af sin godhed.

Alligevel skrev hun som en af sine sidste sange: "Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed jeg fik."

Sangtekster blev vist på lærredet, blandt andet: "Kun en dag, et øjeblik ad gangen", "Alle dage han mig leder" og "At begynde med dig". Lina Sandell døde i 1903 i en alder af 71 år. Over tusind deltog i begravelsen. Hendes sange synges stadig og blev på bedste vis formidlet i Ådum kirke af Tina Lynderup og pianist Lene Jensen.

/Bodil