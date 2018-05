Sådan skal Venstres folketingskandidat se ud

Ringkøbing-Skjern: Alle kan i princippet melde sig, men Venstre i Ringkøbing-Skjern lægger ikke skjul på, at de på forhånd stiller en række krav til en kommende folketingskandidat.

Partiet forventer, at en ny kandidat vil arbejde for Vestjylland og vestjyske værdier.

- Vi betragter Ringkøbing-Skjern Kommune som en særdeles aktiv del af Danmark, hvor der skabes værdier, hvor der er gode arbejdspladser, og hvor det er godt at bo. Det skal folketingskandidaten være parat til at arbejde videre for, og vi forventer, at kandidaten efter opstilling og valg vil have bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune, lyder beskeden.

Derudover forventer man, at kandidaten er udadvendt og indstillet på at være tæt på sit bagland. Dermed har Venstre udelukket kendis-kandidater, som ikke er indstillet på at bo i det vestjyske. Ifølge Dagbladets oplysninger har der været en vis interesse for den sikre Venstrekreds allerede.

De seneste tre folketingskandidater har boet i Ringkøbing-Skjern. Først var det Hanne Severinsen, siden Jens Kirk og senest Esben Lunde Larsen.