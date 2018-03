Sådan rammer lockout i Ringkøbing-Skjern dig

Ringkøbing-Skjern: Ungerne slipper for en tur i den kommunale tandlægestol. Til gengæld skal børnefamilierne ud og se sig om efter alternativ pasning, hvis Kommunernes Landsforenings lockoutvarsel bliver til virkelig den 10. april.

Ifølge HR- og personalechef Karen Marie Kjær Johansen står 2000 af kommunens 4000 ansatte til at blive lockoutet.

Det betyder blandt andet, at samtlige folkeskoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere kommer til at ligge øde hen. Kun ledere og de få tjenestemandsansatte, der er tilbage, skal blive på arbejde. Også ungdomsskolen bliver ramt af lockout, mens specialskolerne og specialcentrene på Amagerskolen og skolerne i Spjald og Ringkøbing vil køre videre som normalt under en eventuel konflikt.

Borgerne må kigge langt efter socialrådgivning og sundhedsplejersken, mens både ældre og deres pårørende kan se frem til normale tilstande. Plejehjemmene bliver nemlig ikke berørt af konflikten. Og der vil blive oprettet nødberedskab de steder, hvor der er livsvigtige funktioner, oplyser kommunen.

Skraldespandene i hele kommunen vil blive tømt som de plejer, og genbrugspladserne holde åbent som normalt. De områder bliver nemlig ikke lockoutramt, fremgår det af kommunens opgørelse. Til gengæld bliver de ansatte i kommunens vej og park sendt hjem, ligesom mange andre af medarbejderne under land, by og kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune - det går ud over bibliotekerne og musikskolen.

Også de kommunalt ansatte i beskæftigelsesafdelingen står til lockout.

Ledere i Ringkøbing-Skjern skal som udgangspunkt møde på arbejde, som de plejer under en konflikt. Blandt andet vil der være lys på kommunaldirektørens kontor, også de ansatte i løn- og personaleafdelingen skal møde på arbejde som normalt.

- Jeg håber stadig, at det ikke bliver aktuelt med en lockout, siger Karen Marie Kjær Johansen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.