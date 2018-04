Sådan kan man også bo på en festival

Bork: Det er naturligvis muligt at slå lejr for natten i et spidstelt uden oversejl, men der er også andre muligheder for indkvartering for de mange mennesker, der i starten af august slår sig ned på Bork Havn Musikfestival.

- Det er et erklæret mål for os at skabe en musikfest for alle, hvor der er noget for enhver smag, og hvor der er plads til såvel unge som ældre. Det er derfor også en kendsgerning, at ikke alle festivalens gæster er lige store tilhængere af en uges festivalcamping i et lille tomandstelt, og derfor efterspørger andre og mere komfortable rammer, siger presseansvarlig på Bork Havn Musikfestival, Arne Enggaard Poulsen.

Hvis man som festivalgæst ikke ønsker at bo på billigste vis på Rabalderstræde eller Vimmersvej, kan man eksempelvis booke sig ind på Camp Deluxe, hvor det er muligt at få strøm leveret direkte til sin matrikel, lige som Camp Deluxe også frister med gode badefaciliteter og ro om natten:

- Hvis du er til vilde fester til klokken fire om morgenen, er dette ikke campen for dig, lyder et godt råd fra Arne Enggaard Poulsen.