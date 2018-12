Sådan gik det til, da Østergaard blev borgmester

1) Februar 2016 Hans Østergaard bliver valgt som Venstres borgmesterkandidat på et stort medlemsmøde med 900 deltagere i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Han vinder med 29 stemmer mere end den nærmeste konkurrent Lennart Qvist i sidste og afgørende afstemningsrunde. Nederlaget får Qvist til at overveje sin politiske fremtid. Da han beslutter at genopstille, tøver han med at bakke op om Hans Østergaard som partiets spidskandidat, hvilket giver anledning til uro i partiet.

Foto: © Thomas Yde

2) Juni 2017 Venstre lancerer et nyt slogan: 'Sammen kommer vi længst'. Det skal signalere sammenhold og vilje til at samarbejde om at nå politiske resultater. Uofficielt er der dog ikke det store sammenhold mellem borgmesterkandidat Østergaard og Lennart Qvist, der holder en kattelem åben for at blive borgmester, hvis han får flest stemmer på valgnatten.

3) Sommeren 2017 Venstre beslutter at købe sig til en meningsmåling blandt vælgerne i Ringkøbing-Skjern. Den skal give et fingerpeg om, hvor stærkt partiet står. Vælgerne skal både svare på, hvilket parti de vil sætte kryds ved, og hvilken borgmester, de foretrækker. Kun en snæver lokal kreds bliver informeret om resultatet. Signalet til partiets kandidater er, at det bliver "op ad bakke". Internt ryster resultatet både lokalt og i Venstres landsorganisation. Nogle taler om en halvering af byrådsgruppen og om, at Østergaards score er lavere end frygtet. Borgmesterposten er reelt er i fare, lyder vurderingen, og derfor må der handles.

Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix Denmark

4) August 2017 Venstre opfinder en redningsplan: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skal overtage pladsen som Venstres spidskandidat fra Hans Østergaard for at redde Venstre og borgmesterposten i Ringkøbing-Skjern. Planen bliver aldrig gennemført. Lunde afviser. Det samme gør Østergaard.

Foto: Jørgen Kirk

5) Oktober 2017 Venstres landsorganisation søsætter i stedet en mindre vidtgående plan: De vil lancere Hans Østergaard og Lennart Qvist som makkerpar. Fire uger før valget pryder de to herrer toppen af avisannoncer. Det giver anledning til undren hos de politiske modstandere og intern hovedrysten, fordi Østergaard og Qvist opfattes som alt andet end tætte samarbejdspartnere.

Foto: Jørgen kirk

6) November 2017 En uge før kommunalvalget kaster statsminister Lars Løkke Rasmussen glans over et vælgermøde i Videbæk, hvor alle kandidater og partier er inviteret. Løkke slår fast, hvor vigtigt det er, at kommunens kommende borgmester har tætte kontakter i regeringen. Men behøver ikke råbe højt, understreger han. Overfor Dagbladet erkender han, at det vil gøre ondt at miste borgmesterposten i Ringkøbing-Skjern, men pointerer samtidig, at han ikke blander sig i den lokale valgkamp - og at alle ved, hvem der er den lokale spidskandidat.

Foto: Johan Gadegaard

7) November 2017 Venstre mister tre mandater ved kommunalvalget, og Hans Østergaard indkasserer det laveste personlige stemmetal for en Venstrespydspids i Ringkøbing-Skjern Kommunes historie. I døgnet efter valget lykkes det dog at hale borgmesterposten hjem, da der bliver indgået en konstitueringsaftale med Socialdemokraterne.