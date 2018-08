De sygeplejerske-bemandede akutbiler i Ringkøbing og Tarm foreslås nedlagt, mens Videbæks ambulance skal opgraderes.

Regionen: En gammel traver trækkes igen af stald hos Region Midtjylland. Tidligere havde regionsrådsformand Bent Hansen (S) fat i tøjlerne, og nu er det hans afløser, partifællen Anders Kühnau, der forsøger sig. Regionsrådsformanden foreslår, at de sygeplejerske-bemandede akutbiler i Ringkøbing, Tarm og Skive nedlægges, hvilket vil give en årlig besparelse på 9,5 millioner kroner. Forslaget er blot et af mange, der nu sendes til politisk behandling. I alt rummer kataloget besparelser for 195 millioner i 2019 og 295 millioner kroner i 2020.Forslaget om at nedlægge akutbilerne var oppe i 2015 og igen i 2016, men da valgte politikerne at droppe besparelserne.

Mærkelig timing Marianne Karlsmose, bosat i Tarm og medlem af regionsrådet for Kristendemokraterne, undrer sig over timingen i forslaget om akutbilerne, fordi der senere i år kommer en analyse af det præhospitale beredskab. - Det er lidt underligt, at det er den lille bid om akutbilerne, der bliver taget fat på nu, når vi i februar aftalte, at der skal kigges på hele det fremskudte præhospitale beredskab. Derfor undrer det mig, at man kun kigger på de tre steder, hvor man ikke har en lægebil. Skal vi kigge på det, skal det indgå i en helhed. Vi ved, det er utroligt følsomt, og der er stillet garantier for, at man først skulle tage det op, når sygehuset i Gødstrup er kørende, og de er vi ikke endnu, så jeg følger det tæt, siger Marianne Karlsmose.

Kan undværes Argumentet for at nedlægge akutbilerne går på flere forhold, men det essentielle er, at det samlede beredskab er blevet bedre i form af uddannet ambulance-personale, lægebiler og lægehelikopter, og at sygeplejersken i akutbilen derfor kan undværes. Akutbilen sendes altid til ulykker samtidig med lægebilen og undertiden også helikopteren, hvilket i sparekataloget beskrives som om, der er for mange på ulykkesstedet. Det hedder: "Der opstår situationer, hvor der ved et skadested foruden akutbilen med ambulancebehandler og anæstesisygeplejerske, ankommer ambulance med to ambulancereddere, akutlægebil med speciallæge i anæstesi og lægeassistent, samt akutlægehelikopter med speciallæge i anæstesi og specialuddannet ambulanceredder". Der er altså rigeligt med kompetent personale ved ulykker, mener regionen, der også peger på, at akutbilerne har lav aktivitet. Akutbilen i Ringkøbing rykker ud på opgave gennemsnitligt 1,6 gange i døgnet, mens det i Tarm er 1,4 gange. Det beskrives af regionen som lav aktivitet.

Paramedicinere Da der samtidig er områder i regionen, hvor ambulancers responstid "er lidt længere end gennemsnitligt", vil regionen flytter ressourcerne over på ambulancerne - og endda undersøge, om akutbilens anæstesi-sygeplejerskerne kan få lov at bruges af ambulancerne. Regionen foreslår derfor, at de tre døgnambulancer - i Ringkøbing, Tarm og Skive, opgraderes til paramediciner-ambulancer, og at Videbæk opgraderes til døgndækkende ambulanceberedskab. - Der vil med stor sikkerhed ske en forbedring af responstiden i den sydvestligste del af regionen, idet kapaciteten af beredskaber med høj anvendelse øges, og afstanden mellem dem reduceres, mener regionen. Siden 2014 har Videbæk haft en ambulance, som opererer i dagtimerne. Den skal altså i funktion døgnet rundt og blandt andet kunne hjælpe med at klare behovet i Herning om natten.

Drøftelse John G. Christensen, Ringkøbing, regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet, understreger, at forslaget om akutbilerne ikke handler om tage et gode fra Ringkøbing-Skjern uden at erstatte det med noget andet. - Nu skal der ske en politisk drøftelse af forslaget, og det skal undersøges, hvad vi kan få i stedet for akutbilerne, og om det vil være bedre. Muligvis vælger vi at vente på analysen, men det kan også være, at vi vælger at gå med det her. Det er en åben proces, siger han.