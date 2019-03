Så meget koster nye lejeboliger for skatteborgerne

Det er langt fra gratis for Ringkøbing-Skjern Kommune, at boligforeningen nu bygger i alt 78 almene boliger. Kommunen skal nemlig både lægge millioner i grundkapital og stille lånegaranti.

Ringkøbing/Tarm: Mens lejere kan se frem til 47 spritnye lavenergi boliger med fjordudsigt i Naturbydelen Ringkøbing K og 31 nyopførte boliger på rådhusgrunden midt i Tarm, så kan skatteborgerne se frem til at betale en del af regningen.

Ifølge almenboligloven skal kommunen nemlig både yde et såkaldt grundkapitallån til boligprojekterne, som Ringkøbing-Skjern Boligforening skal i gang med. Og selv om navnet antyder, at der er tale om et lån, så er det i virkeligheden et tilskud, som kommunen yder.

For de foreløbigt 47 boliger i Ringkøbing K, der er første etape, skal Ringkøbing-Skjern Kommune betale 9,5 millioner kroner i grundkapital. Oveni skal kommunen stille garanti for en stor del af det realkreditlån, som boligforeningen optager. Der stilles kommunal garanti for 54,5 millioner kroner.

I Tarm løber det kommunale grundkapitaltilskud op i 4,5 millioner kroner - her er overskuddet fra salget af den kommunale rådhusgrund netop øremærket til at betale en del af regningen - og der stilles garanti for 50,5 millioner kroner af boligforeningens realkreditlån.

De to projekter er en stor økonomisk satsning for Ringkøbing-Skjern Boligforening. Første etape af projektet i Ringkøbing ventes at løbe op i 96,5 millioner kroner, mens de nye boliger i Tarm kommer til at koste 50,5 millioner kroner.

De i alt 87 kommende lejeboliger er med til at sikre, at der bliver et bredere udbud til en rimelig pris.