Så langt, så godt! Aktivitetscenter Skjern åbner i næste uge

Tre et halvt år efter at Skjern Seniorcenter blev oversvømmet, rykker centrets aktiviteter nu i nye lokaler. Det nye kapitel begynder med et nyt navn.

I tre år har centret haft til huse i Skjern Centret. Her var toiletforholdene noget besværlige for brugere med elkørestole. Tingene var adskilte med midlertidige vægge, og det trak hist og her.

- Det er simpelthen dejligt at få nye maskiner, og det er nogle fantastiske flotte lokaler med meget mere lys. Det bliver rigtig godt, siger Jakob Jespersen der i denne uge er ved at indrette træværkstedet.

Det begyndte den lørdag i september 2014, da et voldsomt skybrud åbnede sluserne over Skjern og blandt andet oversvømmede og ødelagde Skjern Seniorcenter totalt.

Gennem tre et halvt år har hendes arbejdsdage hele tiden haft en undertone af at være noget midlertidigt.

Skal rykke alderdomsbegreb

Et nyt kapitel er også lig med et nyt navn. Ordet "seniorcenter" er blevet droppet til fordel for det nye navn Aktivitetscenter Skjern.

I de år, hvor seniorcentret har eksisteret, er alderdomsbegrebet flyttet i takt med, at ældre er mere raske og rørige end for blot få år siden.

Naboskabet med Enghaven gjorde, at folk troede, at det var noget for meget gamle mennesker, til trods for at seniorcentret netop ikke havde tilbud rettet mod plejehjemsbeboere.

Det gjorde dørtærsklen noget højere for potentielle brugere, der bestemt ikke anså sig selv som gamle mennesker, selvom de havde forladt arbejdsmarkedet.

Og aktivitetscentret er netop rettet mod borgere, der har forladt arbejdsmarkedet.

- Jeg vil så gerne, at alderdomsbegrebet bliver rusket noget op. I dag er man bange for at blive betragtet som gammel. I stedet vil jeg gerne, at man ser det at blive ældre som noget værdifuldt. Det giver så meget at møde mennesker med erfaringer, og jeg håber at dette hus kan rykke noget ved det, forklarer Janne Nielsen.

Aktivitetscentret åbner i den kommende uge. Mandag er det for daghjemsbrugerne og tirsdag kommer de øvrige brugere til. Slagteriets gamle, karakteristiske hovedbygning bliver i løbet af året indrettet, så der bliver et tilbud til borgere med demens.

Den officielle indvielse finder sted den 14. maj.