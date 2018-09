Så kom den: Første sæsonsejr til Skjern

Skjern Håndbold snuppede to point hjemme mod Mors-Thy Håndbold i en tæt affære

Skjern: Gode hold vinder, selv når de ikke spiller fantastisk. Det er den gode nyhed for Skjern Håndbold efter onsdag aftens sejr på 27-24 hjemme mod Mors-Thy Håndbold. For hvis Skjern kunne ærgre sig over at gå tomhændede fra Gudme i weekenden, kan Mors-Thy nok sidde med den samme fornemmelse efter onsdag aftens hjemmesejr til Skjern.

De to hold fulgtes ad hele vejen, og kun to gange i de 60 minutter var et af holdene foran med tre mål. Elles skyggede holdene hinanden på måltavlen det meste af tiden.

Skjern manglede elles ikke chancer for at gøre kampen mindre spændende. De forsvarende ligamestre fra Skjern Håndbold formåede allerede i kampens første minutter at spille sig igennem til flere frie fløjforsøg fra kampens, men Anders Eggert brændte det første af flere i åbent spil onsdag aften, hvor han omvendt var sikker på straffekast.

- Vi brændte rigtig mange chancer igen, desværre. Vi har ellers øvet os i at score på vores chancer. Jeg synes i perioder, vi spillede okay, men der er ingen tvivl om, at det blev noget lidt rodet spil, siger Anders Eggert.

Udnyttelsesprocenten på gennembrud udvendigt og på skud fra uden for tremeteren haltede også i kampens første halvdel for vestjyderne. Mors-Thys førstemålmand, Søren Pedersen, tog sig af nærskud på kanten af backs, mens han fik hjælp fra parader og træværk, når de forsvarende danske mestre forsøgte udefra, og derfor var Skjern efter med 6-4 efter 10 minutter.